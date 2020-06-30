ЗАМАНА - Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

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30 июня, 2020. Вторник 14:28
Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

С 30 июня Национальная библиотека Республики Дагестан имени Расула Гамзатова возобновляет свою работу.

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!
Культура

График работы библиотеки в период действия ограничений: пн - пт 10:00 – 18:00;
сб -вс – выходные дни. В период ограничений пользователи библиотеки смогут использовать новую услугу: онлайн-заказ книг. Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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