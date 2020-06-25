«Унесенных ветром» вернули на экраны

Стриминговый сервис HBO Max вернул на место картину «Унесенные ветром», к нему добавят контекст и дисклеймер. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Теперь перед просмотром картины зрителей предупредят, что фильм множество раз вызывал споры из-за романтизирования рабовладельческого Юга, рабства, а также стереотипного изображения афроамериканцев. При этом замечают, что доступность классических картин Голливуда без цензуры важна, так как это может вызвать у зрителей мысли о своих ценностях.