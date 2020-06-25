ЗАМАНА - «Унесенных ветром» вернули на экраны

«Унесенных ветром» вернули на экраны

Автор
25 июня, 2020. Четверг 08:42
«Унесенных ветром» вернули на экраны

Стриминговый сервис HBO Max вернул на место картину «Унесенные ветром», к нему добавят контекст и дисклеймер. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Унесенных ветром» вернули на экраны
Культура

Теперь перед просмотром картины зрителей предупредят, что фильм множество раз вызывал споры из-за романтизирования рабовладельческого Юга, рабства, а также стереотипного изображения афроамериканцев. При этом замечают, что доступность классических картин Голливуда без цензуры важна, так как это может вызвать у зрителей мысли о своих ценностях.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top