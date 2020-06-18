С помощью бинокля можно хорошо рассмотреть главную Джума-мечеть, телевизионную вышку, увидеть живописные окрестности, насладиться ночным городом и морем. Подробнее можно прочитать тут.
На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль
- Автор Мадина
- 18 июня, 2020. Четверг 12:59
На смотровой площадке поселка Тарки теперь стоит обзорный бинокль. Любой желающий может наблюдать с помощью него за Махачкалой.
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