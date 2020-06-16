Сообщают, что церемония пройдет так поздно из-за последствий коронавирусной пандемии. Отбор номинантов будет идти до 28 февраля 2021 года. Анонс номинаций случится 15 марта.
Дату проведения «Оскара» перенесли
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 02:13
«Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года. Об этом пишут в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук.
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