В День РФ, 12 июня, лидер РД Владимир Васильев поучаствовал в праздничном концерте, который прошел на одной из главных улиц столицы Дагестана.

Из-за эпидемии в текущем году не было народных гуляний и массовых мероприятий, поэтому увидеть и послушать концерт жители Махачкалы смогли с балконов своих домов. Концерт был открыт с торжественного исполнения государственного гимна Российской Федерации. Подробнее можно прочитать тут.