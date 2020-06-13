ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в концерте ко Дню России

Владимир Васильев принял участие в концерте ко Дню России

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13 июня, 2020. Суббота 12:11
Владимир Васильев принял участие в концерте ко Дню России

В День РФ, 12 июня, лидер РД Владимир Васильев поучаствовал в праздничном концерте, который прошел на одной из главных улиц столицы Дагестана.

Владимир Васильев принял участие в концерте ко Дню России
Культура

Из-за эпидемии в текущем году не было народных гуляний и массовых мероприятий, поэтому увидеть и послушать концерт жители Махачкалы смогли с балконов своих домов. Концерт был открыт с торжественного исполнения государственного гимна Российской Федерации. Подробнее можно прочитать тут.

 

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