Мариинский театр проведет сотый онлайн-показ

10 июня Мариинский театр покажет юбилейный сотый онлайн-показ на сайте mariinsky.tv. В течение 12 недель театр каждый день выходит в эфир, а по субботам демонстрирует 2 программы, сообщает пресс-служба театра.

Сотым для театра станет показ записи оперы Родиона Щедрина «Левша» под управлением Валерия Гергиева. Показ начнется в 19:00 на официальном сайте и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, а также на Youtube-канале. Видео с постановкой можно будет посмотреть на данных сайтах в течение суток.