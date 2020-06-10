ЗАМАНА - Мариинский театр проведет сотый онлайн-показ

Мариинский театр проведет сотый онлайн-показ

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10 июня, 2020. Среда 17:41
Мариинский театр проведет сотый онлайн-показ

10 июня Мариинский театр покажет юбилейный сотый онлайн-показ на сайте mariinsky.tv. В течение 12 недель театр каждый день выходит в эфир, а по субботам демонстрирует 2 программы, сообщает пресс-служба театра. 

Мариинский театр проведет сотый онлайн-показ
Культура

Сотым для театра станет показ записи оперы Родиона Щедрина «Левша» под управлением Валерия Гергиева. Показ начнется в 19:00 на официальном сайте и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, а также на Youtube-канале. Видео с постановкой можно будет посмотреть на данных сайтах в течение суток.

 

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