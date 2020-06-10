Учреждения культуры республики приглашают к участию в акциях, посвящённых Дню России

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса многие мероприятия будут проходить в онлайн-режиме. В формате онлайн в этот день будут проходить разные акции, челленджи и конкурсы. Подробнее можно прочитать тут.