В 2020 году из-за эпидемии коронавируса многие мероприятия будут проходить в онлайн-режиме. В формате онлайн в этот день будут проходить разные акции, челленджи и конкурсы. Подробнее можно прочитать тут.
Учреждения культуры республики приглашают к участию в акциях, посвящённых Дню России
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 14:18
12 июня граждане России отметят государственный праздник — День России.
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