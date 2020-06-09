Презентация пройдет 11 июня в 23:00 по московскому времени.
Sony уточнили, что онлайн-презентация будет показана на сайтах Twitch и YouTube.
Sony объявила новую дату проведения презентации PlayStation 5, пишет "Лента.ру".
Презентация пройдет 11 июня в 23:00 по московскому времени.
Sony уточнили, что онлайн-презентация будет показана на сайтах Twitch и YouTube.
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