Фотограф из Дагестана стал победителем международного фотоконкурса, посвященного COVID-19

Фотограф из Дагестана Анвар Ахмедов победил в национальном этапе международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с коронавирусом», посвященного отбору творческих работ о борьбе с эпидемией по всей планете.

Одним из победителей конкурса стал известный в Республике Дагестан и за его пределами фотограф Анвар Ахмедов. На своих фотографиях он показал врачей, работающих в "красной зоне" и лечащих людей с коронавирусом. Как заметил фотограф, его целью было показать людям насколько серьезная у врачей работа. Подробнее можно прочитать тут.