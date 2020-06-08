ЗАМАНА - Фотограф из Дагестана стал победителем международного фотоконкурса, посвященного COVID-19

Фотограф из Дагестана стал победителем международного фотоконкурса, посвященного COVID-19

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08 июня, 2020. Понедельник 13:09
Фотограф из Дагестана стал победителем международного фотоконкурса, посвященного COVID-19

Фотограф из Дагестана Анвар Ахмедов победил в национальном этапе международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с коронавирусом», посвященного отбору творческих работ о борьбе с эпидемией по всей планете.

Фотограф из Дагестана стал победителем международного фотоконкурса, посвященного COVID-19
Культура

Одним из победителей конкурса стал известный в Республике Дагестан и за его пределами фотограф Анвар Ахмедов. На своих фотографиях он показал врачей, работающих в "красной зоне" и лечащих людей с коронавирусом. Как заметил фотограф, его целью было показать людям насколько серьезная у врачей работа. Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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