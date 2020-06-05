Президентом Фестиваля «Чеховская осень-2020» в 4-й раз стал А.В. Чернов. Фестиваль начнется в октябре. Все подробности по конкурсу тут.
XI Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2020» пройдет в октябре
- Автор Мадина
- 05 июня, 2020. Пятница 12:03
Победители литературного фестиваля получат кубок, медали и дипломы.
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