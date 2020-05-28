Мэр Махачкалы лично поздравил героиню войны, приехав к ней в гости. Подробнее можно прочитать тут.
Праздничным концертом отметили в Махачкале 100-летие ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 15:19
Вчера, 27 мая, правительство столицы Дагестана поздравило с днем рождения, 100-летием, ветерана Великой Отечественной войны Елену Егоровну Зюряеву, организовав праздник для нее прямо под окнами ее дома.
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