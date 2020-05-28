ЗАМАНА - Праздничным концертом отметили в Махачкале 100-летие ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой

Праздничным концертом отметили в Махачкале 100-летие ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой

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28 мая, 2020. Четверг 15:19
Праздничным концертом отметили в Махачкале 100-летие ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой

Вчера, 27 мая, правительство столицы Дагестана поздравило с днем рождения, 100-летием, ветерана Великой Отечественной войны Елену Егоровну Зюряеву, организовав праздник для нее прямо под окнами ее дома.

Праздничным концертом отметили в Махачкале 100-летие ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой
Культура

Мэр Махачкалы лично поздравил героиню войны, приехав к ней в гости. Подробнее можно прочитать тут.

 

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