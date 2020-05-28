В этот день кайтагская межпоселенческая централизованная библиотека решила провести поэтический онлайн-флешмоб «Красота поэтического слова». Участие в этом онлайн-мероприятии могли все желающие. Подробнее можно прочитать тут.
Кайтагская районная библиотека запустила флешмоб-библиосумерки «Красота поэтического слова»
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 13:01
Вчера, 27 мая, сотрудники всех библиотек России отметили свой профессиональный праздник – Общероссийский День библиотек.
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