Названы самые популярные кинозлодеи всех времен

Объявлены самые популярные у зрителей кинозлодеи всех времен и народов. Об этом пишет New York Pos, ссылаясь на сведения сайта TopCasinoBonus.

Сайт проанализировал рецензии критиков в сервисе RottenTomatoes, поисковые запросы в Google, а также число просмотров страниц злодеев на «Википедии». Возглавил рейтинг самых популярных злодеев Танос, которого сыграл Джош Бролин. Второе место отошло великому и ужасному Дарту Вейдеру из 4-го фильма серии «Звездных войн», сыграл которого Дэвид Проуз. Третье место самого популярного злодея отошло Джокеру из фильма «Темный рыцарь», которого сыграл покойный Хит Леджер, получивший за роль Оскар.

В рейтинге злодеев были Волдеморт, Ганнибал Лектер, Терминатор, Кайло Рен, Император Палпатин, Чужой и другие.