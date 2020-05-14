Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году. Картина по просмотрам обошла даже новые блокбастеры.