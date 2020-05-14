ЗАМАНА - Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

Автор
14 мая, 2020. Четверг 02:21
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С начала эпидемии коронавируса жители России активно смотрят фильмы-катастрофы, пишет «Ридус»,  ссылаясь на сведения видеосервиса «Megogo Россия».

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
Культура

В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году. Картина по просмотрам обошла даже новые блокбастеры.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top