В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году. Картина по просмотрам обошла даже новые блокбастеры.
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 02:21
С начала эпидемии коронавируса жители России активно смотрят фильмы-катастрофы, пишет «Ридус», ссылаясь на сведения видеосервиса «Megogo Россия».