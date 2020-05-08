Скачать клип можно по следующей ссылке: https://yadi.sk/i/fMbIrOiy1wAR7g
Ученица дагестанской школы искусств снялась в Клипе к 75-Летию Дня Победы
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 17:45
Ученица дагестанской школы искусств снялась в Клипе к 75-Летию Дня Победы. Ссылка внутри.
Последнее от Мадина
- Дагестан присоединится к акции «Флаги России 9 мая»
- Дагестан присоединится к акции «Флаги России. 9 мая»
- В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ
- В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ
- В пострадавших от стихии селах Кайтагского района начнутся восстановительные работы для их скорейшего возвращения к нормальной жизни