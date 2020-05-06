В флешмобе начали участвовать и танцевальные группы Дагестана.
Право стать участником этого замечательного флешмоба #невыходяиздома есть абсолютно у каждого человека!
Для этого совсем не нужно исполнять танец профессионально.
Важно передать чувства и атмосферу того времени! Условия флешмоба простые:
До 20 мая запишите на гаджет танец длительностью до 1 минуты и опубликуйте его в социальных сетях с хэштегами:
#МузейПобедыПриглашаетнаВальс
#ВальсПобеды75
#МайскийВальс
#МузейПобеды
#НашВыборПобеда. В публикации обязательно отметьте аккаунты: @muzeypobedy и @minkultrd. Самые лучшие танцы будут размещены в официальных социальных сетях Музея и в stories Министерства культуры Дагестана.
В Дагестане стартовал Танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
- Автор Мадина
- 06 мая, 2020. Среда 13:13
30 апреля в России начался ежегодный танцевальный флешмоб «Вальс Победы», впервые организованный Музеем Победы России в онлайн режиме.
В флешмобе начали участвовать и танцевальные группы Дагестана.
Право стать участником этого замечательного флешмоба #невыходяиздома есть абсолютно у каждого человека!
Для этого совсем не нужно исполнять танец профессионально.