ЗАМАНА - В Дагестане стартовал Танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

В Дагестане стартовал Танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

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06 мая, 2020. Среда 13:13
В Дагестане стартовал Танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

30 апреля в России начался ежегодный танцевальный флешмоб «Вальс Победы», впервые организованный Музеем Победы России в онлайн режиме.

В Дагестане стартовал Танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
Культура

В флешмобе начали участвовать и танцевальные группы Дагестана. Право стать участником этого замечательного флешмоба #невыходяиздома есть абсолютно у каждого человека! Для этого совсем не нужно исполнять танец профессионально.
Важно передать чувства и атмосферу того времени! Условия флешмоба простые:
До 20 мая запишите на гаджет танец длительностью до 1 минуты и опубликуйте его в социальных сетях с хэштегами:
#МузейПобедыПриглашаетнаВальс
#ВальсПобеды75
#МайскийВальс
#МузейПобеды
#НашВыборПобеда. В публикации обязательно отметьте аккаунты: @muzeypobedy и @minkultrd. Самые лучшие танцы будут размещены в официальных социальных сетях Музея и в stories Министерства культуры Дагестана.

 

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взяты из открытых источников
 

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