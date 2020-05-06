В Дагестане стартовал Танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

В флешмобе начали участвовать и танцевальные группы Дагестана. Право стать участником этого замечательного флешмоба #невыходяиздома есть абсолютно у каждого человека! Для этого совсем не нужно исполнять танец профессионально.

Важно передать чувства и атмосферу того времени! Условия флешмоба простые:

До 20 мая запишите на гаджет танец длительностью до 1 минуты и опубликуйте его в социальных сетях с хэштегами:

#МузейПобедыПриглашаетнаВальс

#ВальсПобеды75

#МайскийВальс

#МузейПобеды

#НашВыборПобеда. В публикации обязательно отметьте аккаунты: @muzeypobedy и @minkultrd. Самые лучшие танцы будут размещены в официальных социальных сетях Музея и в stories Министерства культуры Дагестана.