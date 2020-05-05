Ринат Каримов записал песню к 9 мая
- Автор Габи
- 05 мая, 2020. Вторник 17:19
Народный артист РД Ринат Каримов записал к 9 мая песню. Представляем вашему вниманию премьеру видеоклипа с этой песней.
Последнее от Габи
- Владимир Васильев призвал глав районов и городов активизировать работу на местах
- Васильев призвал глав районов и городов активизировать работу на местах
- Дагестанцы присоединились к акции "Окна_Победы"
- В Лакском районе начали ремонт автодороги Кумух-Кубра
- «Кванториум» изготавливает индивидуальные средства защиты для дагестанских медиков