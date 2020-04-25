Как проинформировали в пресс-службе Министерства культуры Республики Дагестан, мероприятие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Оно будет длиться с 25 апреля по 9 мая.
На странице инстаграм-аккаунта Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова @biblioteka_05 и других подведомственных учреждений, есть возможность найти видеоролики, где актёры театров прочтут сводки из военной прессы, личной переписки красноармейцев, и, помимо этого, отрывки из произведений о ВОВ.
В процессе акции, к переданной эстафете зрителям, сможет присоединиться каждый желающий.
Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"