В Дагестане стартует Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2020»

Дагестан присоединится к Акции «Библионочь-2020», которая впервые будет проходить в онлайн-пространстве в ходе Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства культуры Республики Дагестан, мероприятие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Оно будет длиться с 25 апреля по 9 мая.

На странице инстаграм-аккаунта Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова @biblioteka_05 и других подведомственных учреждений, есть возможность найти видеоролики, где актёры театров прочтут сводки из военной прессы, личной переписки красноармейцев, и, помимо этого, отрывки из произведений о ВОВ.

В процессе акции, к переданной эстафете зрителям, сможет присоединиться каждый желающий.

Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"