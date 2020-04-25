ЗАМАНА - В Дагестане стартует Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2020»

В Дагестане стартует Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2020»

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25 апреля, 2020. Суббота 00:20
В Дагестане стартует Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2020»

Дагестан присоединится к Акции «Библионочь-2020», которая впервые будет проходить в онлайн-пространстве в ходе Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды.

В Дагестане стартует Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2020»
Культура

Как проинформировали в пресс-службе Министерства культуры Республики Дагестан, мероприятие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Оно будет длиться с 25 апреля по 9 мая.

На странице инстаграм-аккаунта Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова @biblioteka_05 и других подведомственных учреждений, есть возможность найти видеоролики, где актёры театров прочтут сводки из военной прессы, личной переписки красноармейцев, и, помимо этого, отрывки из произведений о ВОВ.

В процессе акции, к переданной эстафете зрителям, сможет присоединиться каждый желающий.

Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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