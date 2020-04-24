Миннац РД объявил конкурс «Самоизоляция с пользой»

В Миннац РД объявили о начале конкурса в Инстаграм на лучшее времяпровождение с пользой для людей, которые соблюдают режим самоизоляции. Об этом пишут на сайте ведомства.

Условия конкурса:

1. Сделать подписку на аккаунт министерства @minnacrd в Instagram.

2. Сделать репост поста о конкурсе на своей странице и в сторис.

3. Опубликовать у себя на странице в Instagram или IGTV (инстаграм ТВ) пост на тему «Самоизоляция с пользой», где вы показываете как проводите время с семьей.

4. Отметить в своем посте аккаунт @minnacrd. Подробнее тут.