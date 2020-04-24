ЗАМАНА - Миннац РД объявил конкурс «Самоизоляция с пользой»

Миннац РД объявил конкурс «Самоизоляция с пользой»

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24 апреля, 2020. Пятница 12:46
Миннац РД объявил конкурс «Самоизоляция с пользой»

В Миннац РД объявили о начале конкурса в Инстаграм на лучшее времяпровождение с пользой для людей, которые соблюдают режим самоизоляции. Об этом пишут на сайте ведомства.

Миннац РД объявил конкурс «Самоизоляция с пользой»
Культура

Условия конкурса:
1. Сделать подписку на аккаунт министерства @minnacrd в Instagram.
2. Сделать репост поста о конкурсе на своей странице и в сторис.
3. Опубликовать у себя на странице в Instagram или IGTV (инстаграм ТВ) пост на тему «Самоизоляция с пользой», где вы показываете как проводите время с семьей.
4. Отметить в своем посте аккаунт @minnacrd. Подробнее тут.

 

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