Условия конкурса:
1. Сделать подписку на аккаунт министерства @minnacrd в Instagram.
2. Сделать репост поста о конкурсе на своей странице и в сторис.
3. Опубликовать у себя на странице в Instagram или IGTV (инстаграм ТВ) пост на тему «Самоизоляция с пользой», где вы показываете как проводите время с семьей.
4. Отметить в своем посте аккаунт @minnacrd. Подробнее тут.
Миннац РД объявил конкурс «Самоизоляция с пользой»
- Автор Мадина
- 24 апреля, 2020. Пятница 12:46
В Миннац РД объявили о начале конкурса в Инстаграм на лучшее времяпровождение с пользой для людей, которые соблюдают режим самоизоляции. Об этом пишут на сайте ведомства.
Условия конкурса:
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