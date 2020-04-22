ЗАМАНА - В Дербенте откроют музей ретро-автомобилей

В Дербенте откроют музей ретро-автомобилей

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22 апреля, 2020. Среда 16:37
В Дербенте откроют музей ретро-автомобилей

Глава Дербента Хизри Абакаров внимательно ознакомился с автостоянкой набережной по Х. Тагиева, 38, где собираются открыть ретро-парк автомобилей. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте городского округа «город Дербент».

В Дербенте откроют музей ретро-автомобилей
Культура

Планируется переоборудовать отдельную часть автостоянки под ретро-музей, где жители самого древнего на территории России города, а также туристы, прогуливаясь по набережной, будут иметь возможность увидеть еще один культурный объект Дербента. Стоит заметить, что в этом музее будут находиться автомобили из частной коллекции дагестанского предпринимателя Магомеда Балакеримова.

 

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