Планируется переоборудовать отдельную часть автостоянки под ретро-музей, где жители самого древнего на территории России города, а также туристы, прогуливаясь по набережной, будут иметь возможность увидеть еще один культурный объект Дербента. Стоит заметить, что в этом музее будут находиться автомобили из частной коллекции дагестанского предпринимателя Магомеда Балакеримова.
В Дербенте откроют музей ретро-автомобилей
- Автор Мадина
- 22 апреля, 2020. Среда 16:37
Глава Дербента Хизри Абакаров внимательно ознакомился с автостоянкой набережной по Х. Тагиева, 38, где собираются открыть ретро-парк автомобилей. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте городского округа «город Дербент».
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