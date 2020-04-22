ЗАМАНА - В Дагестане конкурс чтецов «Живая классика» прошёл в онлайн-режиме

В Дагестане конкурс чтецов «Живая классика» прошёл в онлайн-режиме

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22 апреля, 2020. Среда 08:22
В Дагестане конкурс чтецов «Живая классика» прошёл в онлайн-режиме

В РД прошел региональный этап XIX Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в онлайн-режиме. Об этом пишет пресс-служба Минобрнауки региона. 

В Дагестане конкурс чтецов «Живая классика» прошёл в онлайн-режиме
Культура

 В текущем году в конкурсе участвовали больше 140 школьников со всего региона.

По решению экспертного жюри победителем конкурса стал ученик 10 класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Магомед Каниев. Подросток исполнил отрывок из произведения Этель Лилиан Войнич «Овод» и получил 204 балла.

На 2-й позиции разместилась девочка из 7 класса РМЛ Фатима Гаджиева, которая исполнила произведение Виктора Гюго «Отверженные» на 194 балла.

Ученик седьмого класса СОШ № 1 г. Избербаша Рамазан Хасбулатов прочитал отрывок произведения «Как мы с Лёшкой поступали в музыкальную школу» и получил 187 баллов.

Победители регионального этапа, заметим, будут участвовать в финале и суперфинале конкурса.

 

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