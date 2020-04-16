ЗАМАНА - Дербентский музей-заповедник проводит онлайн-экскурсии в период самоизоляции

Дербентский музей-заповедник проводит онлайн-экскурсии в период самоизоляции

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16 апреля, 2020. Четверг 15:45
Дербентский музей-заповедник проводит онлайн-экскурсии в период самоизоляции

В режиме самоизоляции, когда возможность наслаждаться достопримечательностями ограничена, Дербентский музей-заповедник открыл доступ к исторически важным архитектурным объектам в режиме онлайн. Об этом пишут в пресс-службе учреждения.

Дербентский музей-заповедник проводит онлайн-экскурсии в период самоизоляции
Культура

 

Все видео опубликованы на канале YouTube, на страничке в Instagram и на странице группы в Facebook.

Уже выложенные и новые ролики можно увидеть по следующим ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=NzZsNASlVyY

https://www.instagram.com/tv/B_A27W8FqTT/

https://www.instagram.com/tv/B_A8p7tFKBd/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/derbentmuzeizapovednik/videos/1083202048746929/ 

 

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взяты из открытых источников
 

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