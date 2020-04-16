Дербентский музей-заповедник проводит онлайн-экскурсии в период самоизоляции
- Автор Мадина
- 16 апреля, 2020. Четверг 15:45
В режиме самоизоляции, когда возможность наслаждаться достопримечательностями ограничена, Дербентский музей-заповедник открыл доступ к исторически важным архитектурным объектам в режиме онлайн. Об этом пишут в пресс-службе учреждения.
Все видео опубликованы на канале YouTube, на страничке в Instagram и на странице группы в Facebook.
Уже выложенные и новые ролики можно увидеть по следующим ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=NzZsNASlVyY
https://www.instagram.com/tv/B_A27W8FqTT/
https://www.instagram.com/tv/B_A8p7tFKBd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/derbentmuzeizapovednik/videos/1083202048746929/
Последнее от Мадина
- В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся
- В Хасавюртовском районе провели очередную дезинфекцию объектов здравоохранения
- Боец UFC Рустам Хабилов ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире
- Даглесхоз с начала 2020 года установил 300 квартальных столбов
- В ДГТУ состоится студвесна в режиме онлайн