Как сообщают, студенты вуза, оставаясь дома покажут все свои таланты и умения.
Онлайн студенческая весна будет идти по нескольким направлениям, среди которых: пение, игра на музыкальных инструментах, танцы и другие. Для участия в весне студентам предложено снять видеоролик с выступлением, выложить его на официальную страницу факультета в социальной сети инстаграм, отметить аккаунты ДГТУ и Комитета по делам молодежи и подписать хештегом #студвеснаонлайндгту.
Победителям студенческой весны вручат памятные подарки, а лучшие видеоролики опубликуют на официальной странице ДГТУ.