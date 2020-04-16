В ДГТУ состоится студвесна в режиме онлайн

Студенческая весна будет проходить в онлайн режиме с 10 по 30 апреля на базе ДГТУ.

Как сообщают, студенты вуза, оставаясь дома покажут все свои таланты и умения.

Онлайн студенческая весна будет идти по нескольким направлениям, среди которых: пение, игра на музыкальных инструментах, танцы и другие. Для участия в весне студентам предложено снять видеоролик с выступлением, выложить его на официальную страницу факультета в социальной сети инстаграм, отметить аккаунты ДГТУ и Комитета по делам молодежи и подписать хештегом #студвеснаонлайндгту.

Победителям студенческой весны вручат памятные подарки, а лучшие видеоролики опубликуют на официальной странице ДГТУ.