7 сериалов для просмотра в режиме самоизоляции

Я уже составляла для читателей сетевого издания «Замана» подборку книг и фильмов. Теперь пришло время сериалов, ведь кто их не любит?

1) Сериал «Тьма», который появился на экранах в 2017 году. Здесь история четырёх семей, живущих спокойной и ничем непримечательной жизнью в маленьком немецком городке. Но не все так просто: в городе вдруг исчезают двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого. Как к этому причастна странная пещера и атомная станция? Существуют ли путешествия во времени?

2) «Дом с прислугой». Сериал вышел в 2019 году. У молодой семьи умирает новорожденный, которого они очень ждали. На почве такого несчастья у матери начинается помутнение рассудка, из-за чего ее муж заказал точную копию погибшего младенца. Они нанимают молодую няню, которая приехала из странного, никому неизвестного места. И вдруг вместо куклы оказывается живой младенец;

3) «Ведьмак». Ведьмак Геральт, мутант и убийца монстров, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по земле. За тугой мешочек чеканных монет этот воин избавит вас от всяких чудовищ - хоть от монстров болотных, оборотней и даже заколдованных принцесс.

4) «Королевство». Средневековый сериал про древнюю Южную Корею, в которой началась эпидемия зомби. Из-за чего это случилось? Сериал снят крайне качественно и интересно;

5) «Харли Квинн». Анимационный сериал про всеми любимую Харли, из комиксов о Бэтмене. Харли Квинн рассталась с Джокером и теперь пытается самостоятельно получить звание королевы преступного мира Готэма. С юмором и интересным сюжетом;

6) «Призраки дома на холме» 2018 год. В начале 1990-х семья с 5-ю детьми переезжает в старый особняк в лесу. Муж и жена собираются отремонтировать особняк и с выгодой продать, но в первую же ночь младшая дочь видит призрака. Этот дом хранит множество тайн, и даже через много лет, уже взрослыми, жившие в нем никак не могут понять странности своей жизни;

7) «Очень странные дела». 1980-е годы, тихий провинциальный американский городок. Спокойное течение жизни нарушает странное исчезновение мальчика по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф, также события затрагивают лучшего друга Уилла – Майка. Майк начинает собственное расследование, он не сомневается, что близок к разгадке тайны, и теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ожесточенного сражения потусторонних сил.

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Будьте здоровы!