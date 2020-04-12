ЗАМАНА - Определен самый «космический» пейзаж России

Определен самый «космический» пейзаж России

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12 апреля, 2020. Воскресенье 01:00
Определен самый «космический» пейзаж России

Самым «космическим» пейзажем в РФ назвали вид на озеро Эльтон в Волгоградской области. Об этом говорят результаты исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, организованного ко Дню космонавтики.

Определен самый «космический» пейзаж России
Культура

На 2-м месте по популярности среди самых живописных российских мест оказалось Марсианское озеро на полуострове Крым (за него отдали голоса 22,9% респондентов), а 3-ю строчку заняло плато Бермамыт на Северном Кавказе (14,75% голосов).

 

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