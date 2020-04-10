Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе

Русская социальная сеть «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве открыли виртуальную выставку «Легенды космоса». Об этом сообщается в пресс-релизе российской социальной сети.

Выставка вошла коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно увидеть онлайн-экскурсию или «пройтись» по виртуальным выставкам, оставаясь при этом дома. Выставка содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в виде видеороликов и аудиогиды от популярных блоегров, которые расскажут героические истории из космического мира.