ЗАМАНА - Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе

Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе

Автор
10 апреля, 2020. Пятница 16:50
Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе

Русская социальная сеть «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве открыли виртуальную выставку «Легенды космоса». Об этом сообщается в пресс-релизе российской социальной сети.

Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе
Культура

Выставка вошла коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно увидеть онлайн-экскурсию или «пройтись» по виртуальным выставкам, оставаясь при этом дома. Выставка содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в виде видеороликов и аудиогиды от популярных блоегров, которые расскажут героические истории из космического мира.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top