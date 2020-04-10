Избербашский школьник стал участником финального этапа конкурса «Большие вызовы»

Загит Алиханов – ученик 9 «а» класса МКОУ «СОШ №8» города Избербаша, поучаствовал во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Сведения об этом опубликованы на сайте сетевого издания «Избербаш-инфо».

Задача этого конкурса — привлечь творческие, интеллектуальные, познавательные инициативы учеников школ, которые интересуются самостоятельной исследовательской деятельностью, а также техническим творчеством.

Загитом была представлена проектная работа, которая называлась «Метод автоматизации и дистанционное управление створками жалюзи с помощью электронного конструктора «Ардуино», подготовленная под руководством учителя физики Ахмеда Юнусова. Созданные им светочувствительные жалюзи автоматически закрываются днем, а с приходом сумерек – сами открываются. Также ими можно управлять удаленно.

Обойдя других участников конкурса по количеству баллов, Загит Алиханов со своим проектом победил в направлении «Умный город». Жюри осталось под большим впечатлением от плюсов работы таких жалюзи: эргономичность, универсальность, экономичность.