В нём будут участвовать исполнители, которые в этом году не попали на шоу, а также конкурсанты прошлых лет, объявлено на сайте конкурса.
Подробный список музыкантов появится в ближайшее время.
Специальное шоу пройдет 16 мая.
В нём будут участвовать исполнители, которые в этом году не попали на шоу, а также конкурсанты прошлых лет, объявлено на сайте конкурса.
Подробный список музыкантов появится в ближайшее время.
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