Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса

В нём будут участвовать исполнители, которые в этом году не попали на шоу, а также конкурсанты прошлых лет, объявлено на сайте конкурса.

Подробный список музыкантов появится в ближайшее время.