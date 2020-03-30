Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник снял фильм-выставку для всех жителей России, которые находятся в изоляции из-за опасности распространения коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.
Древнейшая крепость Дербента приглашает на первую онлайн-экскурсию
- Автор Мадина
- 30 марта, 2020. Понедельник 20:41
Каждый сможет посмотреть на канале музея-заповедника в YouTube трехминутный фильм-выставку "История Дербента в живописных полотнах". Видео внутри.
Последнее от Мадина
- Власти Махачкалы планируют построить девять детсадов на 1,5 тыс. мест в 2020 году
- Власти Махачкалы планируют построить девять детсадов на 1,5 тыс. мест в 2020 году
- Государственная стоматология Каспийска присоединилась к Всероссийской акции #мывместе Стоматология Каспийска обсуживает на дому находящихся на карантине из-за COVID-19
- Древнейшая крепость Дербента приглашает на первую онлайн-экскурсию
- Предприниматели Дагестана в условиях карантина перенаправили свой бизнес на «удалёнку»