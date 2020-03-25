Музеи и театры республики переходят в онлайн режим работы
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:38
Из-за опасности распространения коронавируса COVID-19 дагестанские музеи, театры и концертные залы перейдут в онлайн режим работы.
Так, у граждан республики будет возможность смотреть и слушать экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и познавательные программы в домашних условиях.
В режиме онлайн театры будут показывать постановки.
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- Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы