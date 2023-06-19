ЗАМАНА - Семье погибшего участника СВО Мурада Магомедова вручили Орден Мужества

Семье погибшего участника СВО Мурада Магомедова вручили Орден Мужества

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19 июня, 2023. Понедельник 16:36
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Семье погибшего участника СВО Мурада Магомедова вручили Орден Мужества

В военкомате Каспийска 19 июня состоялось торжественное вручение Ордена Мужества семье погибшего участника специальной военной операции на Украине – Мурада Магомедова, за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долго посмертно. 

Семье погибшего участника СВО Мурада Магомедова вручили Орден Мужества

На встрече присутствовали заместитель главы администрации Каспийска Казбек Демиров, военный комиссар Марат Пашаев, председатель собрания ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения «Боевое братство» Магомедарип Якубов, а также заместитель председателя Собрания депутатов Аза Алиева.

«Я приношу вам соболезнования и выражаю искренние слова благодарности. Я понимаю, что это словами не описать. На наших ребят выпала такая участь, к сожалению. Очень много молодых жизней отдают свою жизнь за нас. Для того, чтобы наши дети, внуки могли жить спокойно в будущем. Терпения Вам», — обратилась к вдове зампредседателя Собрания депутатов Каспийска Аза Алиева.

Мурад Магомедов погиб на 38 году жизни, отважно защищая Родину. Его боевые подвиги и храбрость навсегда останутся в памяти каждого каспийчанина.

Завершилось вручение Ордена Мужества минутой молчания.

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