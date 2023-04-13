ЗАМАНА - В Дагестане дети будут защищены от кори: в регионе идет подчищающая иммунизация от этой инфекции

В Дагестане дети будут защищены от кори: в регионе идет подчищающая иммунизация от этой инфекции

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13 апреля, 2023. Четверг 11:14
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В Дагестане дети будут защищены от кори: в регионе идет подчищающая иммунизация от этой инфекции

Детей в Дагестане защитят от кори: в регионе осуществляется подчищающая иммунизация от данной инфекции. Родители всё чаще понимают, что переболеть корью небезразлично для здоровья ребёнка и тем более взрослого.

Те, кто в прошлом по каким-то причинам не получили прививку от кори, теперь вакцинируются. Эффективность прививки заключается в коллективном иммунитете, снижение его в Дагестане привело к росту случаев кори. В данный момент врачи, учителя и родители работают над его восстановлением, дабы детские инфекции не угрожали жизни людей.

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