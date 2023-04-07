"Уважаемые родители! Мы много раз обсуждали с вами эти вопросы на родительских собраниях! Прошу вас быть внимательнее не только к своему здоровью, но и к здоровью своих детей — самому ценному, что у нас есть, будущему нашей страны. От их здоровья и благополучия зависит благополучие всего нашего общества, всей России. По всем возникающим вопросам обращайтесь за консультациями и разъяснениями только к компетентным экспертам — медикам. При появлении болезни обращайтесь за квалифицированной врачебной помощью только в специализированные медицинские учреждения, что позволит оказать оперативную медпомощь и избежать осложнений, не причиняя вреда другим людям. Сделать прививку и предупредить заболевание проще, чем подвергать детей риску заражения. Охрана жизни и здоровья детей — основная наша с вами цель!", — выступил с призывом к дагестанцам Бучаев.