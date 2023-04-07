ЗАМАНА - Министр образования Дагестана призывает родителей детей не отказываться от прививок против кори

Министр образования Дагестана призывает родителей детей не отказываться от прививок против кори

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07 апреля, 2023. Пятница 10:10
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Министр образования Дагестана призывает родителей детей не отказываться от прививок против кори

Глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев призывает родителей несовершеннолетних детей не отказываться от вакцинации против кори.

Министр образования Дагестана призывает родителей детей не отказываться от прививок против кори

Он призвал взрослых ценить многолетнюю работу российских учёных и врачей, не подвергать опасности своих детей, по глупым причинам игнорируя обязательные мероприятия по календарю вакцин.

"Уважаемые родители! Мы много раз обсуждали с вами эти вопросы на родительских собраниях! Прошу вас быть внимательнее не только к своему здоровью, но и к здоровью своих детей самому ценному, что у нас есть, будущему нашей страны. От их здоровья и благополучия зависит благополучие всего нашего общества, всей России. По всем возникающим вопросам обращайтесь за консультациями и разъяснениями только к компетентным экспертам  медикам. При появлении болезни обращайтесь за квалифицированной врачебной помощью только в специализированные медицинские учреждения, что позволит оказать оперативную медпомощь и избежать осложнений, не причиняя вреда другим людям. Сделать прививку и предупредить заболевание проще, чем подвергать детей риску заражения. Охрана жизни и здоровья детей основная наша с вами цель!", — выступил с призывом к дагестанцам Бучаев.

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