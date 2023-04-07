Он призвал взрослых ценить многолетнюю работу российских учёных и врачей, не подвергать опасности своих детей, по глупым причинам игнорируя обязательные мероприятия по календарю вакцин.
Министр образования Дагестана призывает родителей детей не отказываться от прививок против кори
- Автор Дарья
- 07 апреля, 2023. Пятница 10:10
Глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев призывает родителей несовершеннолетних детей не отказываться от вакцинации против кори.
"Уважаемые родители! Мы много раз обсуждали с вами эти вопросы на родительских собраниях! Прошу вас быть внимательнее не только к своему здоровью, но и к здоровью своих детей — самому ценному, что у нас есть, будущему нашей страны. От их здоровья и благополучия зависит благополучие всего нашего общества, всей России. По всем возникающим вопросам обращайтесь за консультациями и разъяснениями только к компетентным экспертам — медикам. При появлении болезни обращайтесь за квалифицированной врачебной помощью только в специализированные медицинские учреждения, что позволит оказать оперативную медпомощь и избежать осложнений, не причиняя вреда другим людям. Сделать прививку и предупредить заболевание проще, чем подвергать детей риску заражения. Охрана жизни и здоровья детей — основная наша с вами цель!", — выступил с призывом к дагестанцам Бучаев.
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