ЗАМАНА - Глава Дагестана дал комментарий на тему отказа родителей от вакцинации детей

Глава Дагестана дал комментарий на тему отказа родителей от вакцинации детей

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06 апреля, 2023. Четверг 11:12
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Глава Дагестана дал комментарий на тему отказа родителей от вакцинации детей

Глава Дагестана дал комментарий на тему отказа родителей от вакцинации детей.

Глава Дагестана дал комментарий на тему отказа родителей от вакцинации детей

«В Дагестане в последнее время участились случаи заболевания корью. Основной причиной специалисты называют отказ части родителей от вакцинации детей.

Из-за безответственности некоторых взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали десятилетиями.

Задумываются ли эти люди, доверившие здоровье ребенка «диванному эксперту», «иммунологу» из социальных сетей, какими тяжёлыми могут быть последствия – проблемы со слухом, зрением, вплоть до летального исхода! Иммунной системе малышей требуется пять лет, чтобы восстановиться после этой заразной инфекции!

Единственный способ уберечь своего ребёнка – прививка. Это аксиома! Тем более, вакцина против кори – одна из самых безопасных, проверенных временем!

Когда-то Советский Союз был объявлен страной, победившей корь. А всё потому, что тогда прививка была обязательной. Люди доверяли врачам, а не «диванным экспертам».

Поэтому сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, бабушкам и дедушкам, которые должны вразумить молодых родителей, ставших жертвами мифов.

Простой аргумент: за последние 3 года от кори в нашей республике было привито свыше 280 тысяч детей. Ни в одном случае не было сколько-нибудь значимых последствий!

Какие ещё доводы нужны, чтобы вы вняли голосу разума?

Печально и то, что антилидером по количеству заболевших корью стала Махачкала, которая, казалось бы, должна быть прогрессивной и показывать лучшие результаты по охвату вакцинацией.

Отдельно обращаюсь к владельцам частных детских учреждений, которые пренебрегают требованиями Роспотребнадзора. Ваши действия не просто противозаконны, они безнравственны! И последствия для вас будут соответствующими!

К чему привёл отказ от прививок в период пандемии коронавируса? Это был жестокий, но поучительный пример. Очень много наших земляков погибли из-за того, что доверились таким вот «специалистам», которые распространяли всякую чушь.

В данном случае я не прошу, а требую серьёзного отношения к этой теме со стороны органов власти, глав муниципалитетов, врачей, родителей!

От нас всех зависит самое ценное – жизнь и здоровье детей!», — обратился Меликов в своём официальном телеграм-канале.

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