ЗАМАНА - Первый тур прививочной кампании против полиомиелита в Дагестане почти завершился

Первый тур прививочной кампании против полиомиелита в Дагестане почти завершился

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07 марта, 2023. Вторник 08:15
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Первый тур прививочной кампании против полиомиелита в Дагестане почти завершился
В понедельник, 6 марта, под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Абдурахмана Махмудова прошло заседание на тему обеспечения вакцинации детей против полиомиелита.
Первый тур прививочной кампании против полиомиелита в Дагестане почти завершился

В нем поучаствовали лидеры органов исполнительной власти, сотрудники Управления Росприроднадзора по Дагестану, руководители муниципальных образований, главврачи медицинских организаций и другие ответственные структуры.

Начиная обсуждение, Махмудов озвучил, что в течение 7 дней в рамках проводимой туровой иммунизации среди детского населения, охват прививками составил 70,2 процента, при регламентированном 95 процентов.

Как он заявил, в общем в республике подлежат прививке против полиомиелита 437 320 детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно.

Он добавил, что по согласованию с Роспотребнадзором первый тур прививочной кампании продлен до 8 марта, проведение второго тура стартует 3 апреля и завершится 9. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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