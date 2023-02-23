ЗАМАНА - Команда экспертов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова приехала в Дагестан

Команда экспертов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова приехала в Дагестан

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23 февраля, 2023. Четверг 03:20
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Команда экспертов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова приехала в Дагестан

Группа экспертов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова приехала в Дагестан. Они посетили в регионе 3 важные встречи по вопросам будущего тура иммунизации от полиомиелита.

Команда экспертов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова приехала в Дагестан

В Карабудахкенте сотрудники Роспотребнадзора и педиатры-инфекционисты из Москвы Армен Шакарян и Иван Коновалов провели встречу с родителями и разъяснили противникам вакцин важность иммунизации детей от опасных болезней, в том числе и от полиомиелита.

В Минздраве Дагестана прошло заседание в режиме ВКС со всеми задействованными в вакцинации городскими и районными медицинскими учреждениями.

На базе Республиканского физико-математического лицея-интерната ЦОД состоялось общереспубликанское родительское совещание по вопросам дополнительной вакцинации детей.

С 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля в республике будет осуществляться иммунизация против полиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно.

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