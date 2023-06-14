ЗАМАНА - Дагестанский бадминтонист Ахмед Исаков стал призером Всероссийского турнира в Гатчине

Дагестанский бадминтонист Ахмед Исаков стал призером Всероссийского турнира в Гатчине

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14 июня, 2023. Среда 10:12
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Дагестанский бадминтонист Ахмед Исаков стал призером Всероссийского турнира в Гатчине

Игрок дагестанской команды по бадминтону Ахмед Исаков выиграл 2 место на этапе Гран-при России в городе Гатчине Ленинградской области, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дагестанский бадминтонист Ахмед Исаков стал призером Всероссийского турнира в Гатчине

В спортивном мероприятии приняло участие до 180 человек из 11 российских субъектов, а также из Беларуси.

Дагестанец Ахмед Исаков выиграл серебро в мужской одиночной категории.

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