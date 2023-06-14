В спортивном мероприятии приняло участие до 180 человек из 11 российских субъектов, а также из Беларуси.
Дагестанец Ахмед Исаков выиграл серебро в мужской одиночной категории.
Игрок дагестанской команды по бадминтону Ахмед Исаков выиграл 2 место на этапе Гран-при России в городе Гатчине Ленинградской области, информирует пресс-служба Минспорта региона.
В спортивном мероприятии приняло участие до 180 человек из 11 российских субъектов, а также из Беларуси.
Дагестанец Ахмед Исаков выиграл серебро в мужской одиночной категории.
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