Дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья (рывок и толчок) он набрал 237 кг. В рывке спортсмен сумел набрать 112 кг, установив новый рекорд России в своем весе.
Исмаил Гаджибеков стал двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике
- Автор Дарья
- 14 июня, 2023. Среда 00:12
Исмаил Гаджибеков выиграл первое место на проходящем в Новом Уренгое Чемпионате России по тяжелой атлетике, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Последнее от Дарья
- В сети появился тизер-трейлер фантастического мультфильма «Элио»
- Сергей Меликов провел собрание на тему строительства и капремонта объектов в Дагестане
- Глава РД Сергей Меликов провел совещание по строительству и капремонту объектов в Дагестане
- Из Табасаранского района на службу в рядах ВС России выехала 6-я группа призывников
- Сергей Меликов жестко прокомментировал массовые нарушения при сдаче ОГЭ в Курахском районе