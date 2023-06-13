В пришкольных лагерях в Сулейман-Стальском районе отметили «День России»

В понедельник, 12 июня, в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в Сулейман-Стальском районе состоялись праздничные акции, посвященные Дню России.

На праздничных утренниках в Эминхюрской и Цмурской школах побывал и руководитель Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.



Мероприятия стартовали с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Далее прошли программы с познавательно-игровыми, спортивными и музыкально-танцевальными номерами, конкурсами и викторинами.

Руководитель района поздравил детей и их воспитателей с главным праздником родины, озвучив, что День России – это символ национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны.