На праздничных утренниках в Эминхюрской и Цмурской школах побывал и руководитель Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.
Мероприятия стартовали с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Далее прошли программы с познавательно-игровыми, спортивными и музыкально-танцевальными номерами, конкурсами и викторинами.
Руководитель района поздравил детей и их воспитателей с главным праздником родины, озвучив, что День России – это символ национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны.