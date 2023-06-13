ЗАМАНА - В пришкольных лагерях в Сулейман-Стальском районе отметили «День России»

В пришкольных лагерях в Сулейман-Стальском районе отметили «День России»

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13 июня, 2023. Вторник 11:15
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В пришкольных лагерях в Сулейман-Стальском районе отметили «День России»

В понедельник, 12 июня, в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в Сулейман-Стальском районе состоялись праздничные акции, посвященные Дню России.  

В пришкольных лагерях в Сулейман-Стальском районе отметили «День России»

На праздничных утренниках в Эминхюрской и Цмурской школах побывал и руководитель Сулейман-Стальского района Саид Темирханов. 

Мероприятия стартовали с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Далее прошли программы с познавательно-игровыми, спортивными и музыкально-танцевальными номерами, конкурсами и викторинами.

Руководитель района поздравил детей и их воспитателей с главным праздником родины, озвучив, что День России – это символ национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны.

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