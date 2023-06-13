Велопробег, посвященный Дню России, состоялся в Махачкале

В Махачкале провели велосипедный пробег, приуроченный ко Дню России, по завершении которого на смотровой площадке горы Тарки-Тау участники развернули российский флаг, информирует пресс-служба мэрии города.

В спортивной акции поучаствовало примерно 100 любителей велосипедного спорта. Начали они от кольца МЧС, а финишировали на смотровой площадке горы Тарки-Тау. По итогам пробега первое место выиграл Махмуд Махмудов, второе место – Зайнудин Мансуров, а третье место взял Тагир Муртазалиев.

Победитель получил главный приз – велосипед, а призерам были вручены денежные сертификаты и памятные подарки.

Далее на смотровой площадке горы Тарки-Тау в честь Дня России участники пробега развернули российский триколор.