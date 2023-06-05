ЗАМАНА - Дагестанский спортсмен одержал победу на Чемпионате России

Дагестанский спортсмен одержал победу на Чемпионате России

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05 июня, 2023. Понедельник 16:24
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Дагестанский спортсмен одержал победу на Чемпионате России

Спортсмены из Дагестана выиграли 3 медали на Чемпионате РФ по смешанному боевому единоборству (ММА) в Ханты-Мансийске, проинформировал президент Федерации СБЕ по региону Шамиль Алибатыров.

Дагестанский спортсмен одержал победу на Чемпионате России

От Дагестана на чемпионат РФ приехало 5 спортсменов. 

Звание Чемпиона РФ выиграл Ислам Багомедов (83,9 кг), а бронзовые медали взяли Айнудин Асадулаев (65,8 кг) и Хизри Какаев (52,2 кг).

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