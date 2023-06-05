Матч завершился со счетом 4:1. Голами в нем отметились футболисты Рустам Исаев, Марат Абулашов и дубль на свой счет записал Гаджимурад Абдуллаев.
Махачкалинцы набрали 29 очков, они находятся на 2 месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.
Махачкалинская команда «Легион» победила в гостевом матче против майкопской «Дружбы» в игре 32-го тура Второй лиги.
Матч завершился со счетом 4:1. Голами в нем отметились футболисты Рустам Исаев, Марат Абулашов и дубль на свой счет записал Гаджимурад Абдуллаев.
Махачкалинцы набрали 29 очков, они находятся на 2 месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.
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