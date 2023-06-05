ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» завершил сезон на 8 месте

Махачкалинский клуб «Динамо» завершил сезон на 8 месте

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05 июня, 2023. Понедельник 13:22
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Махачкалинский клуб «Динамо» завершил сезон на 8 месте

Махачкалинская команда «Динамо» завершила сезон, она находится на 8 месте в турнирной таблице.

Махачкалинский клуб «Динамо» завершил сезон на 8 месте

Махачкалинцы одержали победу в 12 играх, в 10 матчах сыграли вничью и еще в 12 потерпели неудачу.

У них 25 забитых и 29 пропущенных мячей.

Лучшим бомбардиром «Динамо» с 5 забитыми мячами стал полузащитник Раджаб Магомедов.

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