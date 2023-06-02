ЗАМАНА - Вторая команда махачкалинского клуба «Динамо» сыграет во Второй лиге

Вторая команда махачкалинского клуба «Динамо» сыграет во Второй лиге

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02 июня, 2023. Пятница 14:50
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Вторая команда махачкалинского клуба «Динамо» сыграет во Второй лиге

2-я команда махачкалинского клуба «Динамо» сыграет в следующем сезоне во Второй лиге.

Вторая команда махачкалинского клуба «Динамо» сыграет во Второй лиге

Махачкалинцы получили аттестат ФНЛ, который дает право участия во Второй лиге.

Стоит напомнить, что недавно право участия в 3-м по силе футбольном дивизионе России получил хасавюртовский клуб «Победа».

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