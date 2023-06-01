ЗАМАНА - Дагестанский тхэквондист Магомедрасул Омаров одержал победу на Кубке России

Дагестанский тхэквондист Магомедрасул Омаров одержал победу на Кубке России

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01 июня, 2023. Четверг 10:10
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Дагестанский тхэквондист Магомедрасул Омаров одержал победу на Кубке России

Дагестанец Магомедрасул Омаров выиграл золотую медаль на состоявшемся в Набережных Челнах Кубке России по тхэквондо, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дагестанский тхэквондист Магомедрасул Омаров одержал победу на Кубке России

Золотую медаль спортсмен из Дагестана выиграл среди участников весовой категории до 74 кг.

Также владельцами бронзовых медалей в своих весах стали спортсмены Магомед Салаватов (68 кг) и Мадина Сатушиева (49 кг).

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