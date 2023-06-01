В соревнованиях поучаствовало 250 спортсменов. Дзюдоисты из Дагестана привезут домой четыре серебра и семь бронз.
Дзюдоисты из Дагестана выиграли 11 медалей на Чемпионате СКФО
- Автор Дарья
- 01 июня, 2023. Четверг 01:01
Дагестанская сборная по дзюдо выиграла 11 медалей на Чемпионате СКФО в городе Грозный, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Последнее от Дарья
- Муслим Муслимов: «Не бойтесь ошибаться, у каждого успешного предпринимателя был хоть один провальный бизнес»
- Концерт, посвященный Дню защиты детей, прошел в Даргинском театре
- Прокуратура поставила на контроль проверку по факту убийства главы села в Дагестане
- Треть детских садов от планируемых по стране откроют в Дагестане в День защиты детей
- Центр к 100-летию Гейдара Алиева открылся в Дербенте