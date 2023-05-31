ЗАМАНА - Чемпионов мира по боксу чествовали в ДГУ

Чемпионов мира по боксу чествовали в ДГУ

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31 мая, 2023. Среда 09:53
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Чемпионов мира по боксу чествовали в ДГУ

Встреча руководства и учащихся вуза с чемпионами мира по боксу, которые взяли золотые медали на чемпионате мира по боксу в Таджикистане – двукратным чемпионом мира, студентом ДГУ Муслимом Гаджимагомедовым и студентом ДГПУ Шарапутдином Атаевым состоялась в ДГУ, информирует пресс-служба университета.

Чемпионов мира по боксу чествовали в ДГУ

Поприветствовав гостей, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов поздравил победителей с успехом и пожелал им дальнейших удач. Также он озвучил, что университет уделяет много внимания развитию спортивной сферы и славится спортсменами мирового уровня.

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