Чемпионов мира по боксу чествовали в ДГУ

Автор Дарья |||

Встреча руководства и учащихся вуза с чемпионами мира по боксу, которые взяли золотые медали на чемпионате мира по боксу в Таджикистане – двукратным чемпионом мира, студентом ДГУ Муслимом Гаджимагомедовым и студентом ДГПУ Шарапутдином Атаевым состоялась в ДГУ, информирует пресс-служба университета.