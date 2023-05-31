ЗАМАНА - Победителей чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2023 выявили в Дагестане

Победителей чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2023 выявили в Дагестане

Автор
31 мая, 2023. Среда 01:07
|||
Победителей чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2023 выявили в Дагестане

Церемония закрытия республиканского чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии имени Мурадова. 

Победителей чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2023 выявили в Дагестане

Сотрудники разных министерств и ведомств региона наградили победителей и специалистов дипломами и медалями.

Чемпионат стартовал 25 мая и завершился 29. Он состоялся в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. В соревнованиях принимали участие 136 человек из 50 образовательных учреждений Дагестана. Продемонстрировав высокий уровень профессионализма, по результатам чемпионата 84 человека стали лауреатами по 28 категориям.

Пресс-служба уточнила, что финал Национального чемпионата «Абилимпикс» стартует с 20 октября в Москве.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top