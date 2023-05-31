Победителей чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2023 выявили в Дагестане

Сотрудники разных министерств и ведомств региона наградили победителей и специалистов дипломами и медалями.

Чемпионат стартовал 25 мая и завершился 29. Он состоялся в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. В соревнованиях принимали участие 136 человек из 50 образовательных учреждений Дагестана. Продемонстрировав высокий уровень профессионализма, по результатам чемпионата 84 человека стали лауреатами по 28 категориям.

Пресс-служба уточнила, что финал Национального чемпионата «Абилимпикс» стартует с 20 октября в Москве.