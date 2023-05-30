Матч завершился со счетом 2:0. Дублем в нем отметился футболист Темирхан Битаров.
Махачкалинская команда имеет на своем счету 26 набранных очков и находится на 2-м месте в подгруппе 1Б.
«Легион» в домашней игре 31-го тура Второй лиги обошел «Спартака» из Нальчика.
Матч завершился со счетом 2:0. Дублем в нем отметился футболист Темирхан Битаров.
Махачкалинская команда имеет на своем счету 26 набранных очков и находится на 2-м месте в подгруппе 1Б.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..