ЗАМАНА - Махачкалинский «Легион» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика

Махачкалинский «Легион» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика

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30 мая, 2023. Вторник 13:24
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Махачкалинский «Легион» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика

«Легион» в домашней игре 31-го тура Второй лиги обошел «Спартака» из Нальчика.

Махачкалинский «Легион» одержал победу над «Спартаком» из Нальчика

Матч завершился со счетом 2:0. Дублем в нем отметился футболист Темирхан Битаров.

Махачкалинская команда имеет на своем счету 26 набранных очков и находится на 2-м месте в подгруппе 1Б.

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