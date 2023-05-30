Атлеты Дагестана готовятся к выступлению на Чемпионате РФ, который состоится в городе Новый Уренгой.
Сборы республиканской сборной тяжелоатлетов завершатся 8 июня.
Дагестанская сборная по тяжелой атлетике участвует в учебно-тренировочном сборе в Региональном центре спортивной подготовки в махачкалинском пригороде.
Атлеты Дагестана готовятся к выступлению на Чемпионате РФ, который состоится в городе Новый Уренгой.
Сборы республиканской сборной тяжелоатлетов завершатся 8 июня.
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